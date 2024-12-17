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        Sivasspor, Ankara Keçiörengücü maçına hazır

        Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 12:00 Güncelleme: 17.12.2024 - 12:15
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        Sivasspor, Ankara Keçiörengücü maçına hazır
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        Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışması yapıldı.

        Ankara Keçiörengücü ile Net Global Sivasspor yarın saat 13.00'te Ankara Aktepe Stadyumu'nda karşılaşacak.

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