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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u ağırlayacak

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Reeder Samsunspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 12:14 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:14
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u ağırlayacak
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Reeder Samsunspor ile karşılaşacak.

        BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetecek.

        Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde kampa girecek.

        Sivasspor'da kırmızı kart cezalısı Uros Radakovic, sarı kart cezalısı Azizbek Turgunboev ile sakatlığı bulunan Jan Bieganski, Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

        Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucu 18 puan topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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