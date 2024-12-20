Sivasspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u ağırlayacak
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Reeder Samsunspor ile karşılaşacak.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Reeder Samsunspor ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetecek.
Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde kampa girecek.
Sivasspor'da kırmızı kart cezalısı Uros Radakovic, sarı kart cezalısı Azizbek Turgunboev ile sakatlığı bulunan Jan Bieganski, Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucu 18 puan topladı.
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