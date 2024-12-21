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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 18:01 Güncelleme: 21.12.2024 - 18:23
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:BGGrup 4 Eylül Stadyumu

        Hakemler: Ali Şansalan, Ali Can Alp, Bersan Duran

        Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Sonko, Camara, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Pritchard (Dk. 73 Menig), Emrah Başsan (Dk. 85 Koita), Rodrigues, Manaj

        Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola (Dk. 67 Soner Gönül), Benasser (Dk. 73 Celil Yüksel), Ntcham (Dk. 85 Soner Aydoğdu), Muja (Dk. 67 Laura), Holse, Dimata (Dk. 67 Schindler), Moundilmadji

        Sarı kartlar: Dk. 38 Muja, Dk. 40 Van Drongelen, Dk. 84 Holse (Reeder Samsunspor), Dk. 49 Charisis, Dk. 65 Rodrigues (Net Global Sivasspor)

        Kırmızı kart: Dk. 90 Manaj (Net Global Sivasspor)

        SİVAS

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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