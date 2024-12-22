Sivas'ta "Gün Dönümü Şiir Akşamları" programı düzenlendi

Sivas'ta, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Şubesi tarafından "Mazlumların sesi" temalı "Gün Dönümü Şiir Akşamları" programının 13'üncüsü gerçekleştirildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, mazlumların sesi olan güçlü Türkiye hedefiyle çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Gazze'de ve dünyanın birçok yerindeki Müslüman coğrafyalarda çocuklar ve kadınlarında aralarında bulunduğu insanların şehit edildiğini belirten Toy, şunları kaydetti:

"Biz zaferi de görüyoruz. Gençliğimizde 'Ayasofya açılsın, zincirler kırılsın' diye hayal ederdik, bu hayalimiz gerçekleşti. 'Başörtüsüyle bir makama gelebilecek miyiz?' diye hayal ederdik. Şimdi herkes özgür, istediği kıyafetle görevini alıyor. Emevi Camisi'nde namaz kılacağız demiştik, Cumhurbaşkanımız elhamdülillah bunu da gerçekleştirdi. Kudüs'te de namaz kılma hayalimiz geçekleşecek. Onun için biz Türkiye olarak mazlumların umudu olmaya devam edeceğiz ama kendi umudumuzu da her zaman yüksek tutacağız."