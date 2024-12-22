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        Sivas'ta "Gün Dönümü Şiir Akşamları" programı düzenlendi

        Sivas'ta, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Şubesi tarafından "Mazlumların sesi" temalı "Gün Dönümü Şiir Akşamları" programının 13'üncüsü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 11:11 Güncelleme: 22.12.2024 - 11:17
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        Sivas'ta "Gün Dönümü Şiir Akşamları" programı düzenlendi
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        Sivas'ta, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Şubesi tarafından "Mazlumların sesi" temalı "Gün Dönümü Şiir Akşamları" programının 13'üncüsü gerçekleştirildi.

        Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, mazlumların sesi olan güçlü Türkiye hedefiyle çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Gazze'de ve dünyanın birçok yerindeki Müslüman coğrafyalarda çocuklar ve kadınlarında aralarında bulunduğu insanların şehit edildiğini belirten Toy, şunları kaydetti:

        "Biz zaferi de görüyoruz. Gençliğimizde 'Ayasofya açılsın, zincirler kırılsın' diye hayal ederdik, bu hayalimiz gerçekleşti. 'Başörtüsüyle bir makama gelebilecek miyiz?' diye hayal ederdik. Şimdi herkes özgür, istediği kıyafetle görevini alıyor. Emevi Camisi'nde namaz kılacağız demiştik, Cumhurbaşkanımız elhamdülillah bunu da gerçekleştirdi. Kudüs'te de namaz kılma hayalimiz geçekleşecek. Onun için biz Türkiye olarak mazlumların umudu olmaya devam edeceğiz ama kendi umudumuzu da her zaman yüksek tutacağız."

        Toy, konuşmasının ardından "Zaferin Sesi" adlı şiiri okudu.

        Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şube Başkanı Aydın Yılmaz ise şiirin mazlumların sessiz çığlığı olduğunu ifade etti.

        Yılmaz, dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan bütün insanlığa, onurlu duruş sergileyen tüm mazlumlara selam göndererek, "Genç nesillere ümidin iman olduğunu, ümitsizliğin imansızlıktan doğduğunu öğretecek Akif'lere selam olsun." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından şairler şiirlerini okudu, Filistin'in özgürlüğü ve zaferini müjdeleyen ezgiler seslendirildi.

        Toy, program sonunda şairlere plaket takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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