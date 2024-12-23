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        Sivas'ta "Hayalimdeki Ev" resim yarışması sona erdi

        Sivas Belediyesi ve Mimarlar Odası İl Temsilciliği tarafından 4-6 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen "Hayalimdeki Ev" isimli ödüllü resim yarışması sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 16:16 Güncelleme: 23.12.2024 - 16:16
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        Sivas'ta "Hayalimdeki Ev" resim yarışması sona erdi
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        Sivas Belediyesi ve Mimarlar Odası İl Temsilciliği tarafından 4-6 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen "Hayalimdeki Ev" isimli ödüllü resim yarışması sona erdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, miniklerin hayal güçlerini geliştirerek yeteneklerini ortaya koyması için düzenlenen yarışmaya 480 çocuk katıldı.

        Her çocuğun kendi hayalindeki evi çizdiği resimler, yaratıcılık ve hayal gücü, renk kullanımı ve kompozisyon, konuya uygunluk, genel estetik değer, veli işbirliğine başvurmama gibi kriterler ışığında değerlendirildi.

        Çocuk gelişim uzmanı, okul öncesi eğitim öğretmeni, resim öğretmeni, görsel sanatlar uzmanı ve mimarların oluşturduğu jüri tarafından dereceye giren ilk 10 resim birinci olarak belirlendi.

        Seçilen eserler Mimarlar Odası Sivas Temsilciliği tarafından 3 boyutlu olarak modellenecek, miniklerin hayalleri bu çalışma sayesinde somut bir esere dönüşecek.

        Yarışmaya katılan tüm çizimler ise 28-30 Aralık tarihlerinde Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde sergilenecek. Dereceye giren çocuklara bisiklet hediye edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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