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        Sivas'ta apartmanın bodrum katında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

        Sivas'ta bir apartmanın bodrumunda çıkan yangında, üst kattaki dairelerde dumandan etkilenen 6 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 12:11 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:22
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        Sivas'ta apartmanın bodrum katında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
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        Sivas'ta bir apartmanın bodrumunda çıkan yangında, üst kattaki dairelerde dumandan etkilenen 6 kişi tedavi altına alındı.

        Altuntubak Mahallesi 3. Sokak'ta üç katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Apartman dairesinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

        Yangında dumandan etkilenen 6 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, apartmanın bodrum katında hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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