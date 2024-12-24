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        Sivasspor'un devre arası kamp programı belli oldu

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da devre arası kamp programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 14:54 Güncelleme: 24.12.2024 - 14:54
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        Sivasspor'un devre arası kamp programı belli oldu
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da devre arası kamp programı belli oldu.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Reeder Samsunspor'u ağırlayan kırmızı-beyazlı ekipte futbolculara bu maçın ardından 5 gün izin verildi.

        Sivasspor, 27 Aralık Cuma akşamı Antalya Belek'te toplanarak teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde devre arası kampına başlayacak. 10 gün sürecek kamp, 5 Ocak Pazar günü sona erecek.

        Kırmızı-beyazlı ekip, kampın ardından Sivas'a dönerek Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürecek.

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