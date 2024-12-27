Suşehri'nde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.K. yönetimindeki 45 ACB 692 plakalı otomobil, Ekrem Erdem Bulvarı'nda, aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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