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        Suşehri'nde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 10:38 Güncelleme: 27.12.2024 - 10:47
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        Suşehri'nde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        M.K. yönetimindeki 45 ACB 692 plakalı otomobil, Ekrem Erdem Bulvarı'nda, aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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