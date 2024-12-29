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        Doktorun sahiplendiği karga "Jackoo" ile dostluğu görenleri şaşırtıyor

        Sivas'ta bir doktorun yaralı halde bulduktan sonra evinde bakmaya başladığı karga ile dostluğu görenlerin ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 13:48 Güncelleme: 29.12.2024 - 14:22
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        Doktorun sahiplendiği karga "Jackoo" ile dostluğu görenleri şaşırtıyor
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        Sivas'ta bir doktorun yaralı halde bulduktan sonra evinde bakmaya başladığı karga ile dostluğu görenlerin ilgisini çekiyor.

        Sivas Numune Hastanesi'nde görev yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Özgür Yılmaz, yaklaşık 6 ay önce evinin yakınlarında kanadından yaralı karga yavrusu buldu.

        Yılmaz, tedavi ettiği ve sahiplendiği kargaya "Jackoo" adını verdi.

        İyileşmesinin ardından doğal ortamına bıraktığı karganın kendisinden ayrılmaması üzerine Yılmaz, kargayı sahiplendi.

        Yılmaz'ın evinden ve tatil döneminde yanından ayırmadığı "Jackoo" ile dostluğu görenleri şaşırtıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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