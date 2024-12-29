Doktorun sahiplendiği karga "Jackoo" ile dostluğu görenleri şaşırtıyor

Yılmaz'ın evinden ve tatil döneminde yanından ayırmadığı "Jackoo" ile dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Yılmaz, tedavi ettiği ve sahiplendiği kargaya "Jackoo" adını verdi.

Sivas'ta bir doktorun yaralı halde bulduktan sonra evinde bakmaya başladığı karga ile dostluğu görenlerin ilgisini çekiyor.

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