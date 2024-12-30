Sivas'ta bir evde yapılan aramada 3 silah ve çok sayıda bıçak ele geçirildi
Sivas'ın Divriği ilçesinde bir evde yapılan aramada 3 silah, pala, kılıç, hançer, bıçak ve muşta ele geçirildi.
Sivas'ın Divriği ilçesinde bir evde yapılan aramada 3 silah, pala, kılıç, hançer, bıçak ve muşta ele geçirildi.
Divriği İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde suç ve suç unsurlarının tespiti ve yakalanması kapsamında bir evde arama yaptı.
Aramalarda, 2 pala, kılıç, hançer, 2 bıçak, muşta, kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 16 fişek, av tüfeği ve tüfeğe ait 29 fişek, havalı tüfek ve tüfeğe ait 56 fişek, 8 tabanca fişeği, 75 kenevir tohumu ve saksı içerisinde ekili kenevir ele geçirildi.
Olayda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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