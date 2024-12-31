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        Gemerek'te nezarethaneler denetlendi

        Gemerek Kaymakamlığı bünyesinde kurulan İlçe İnsan Hakları Kurulu üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, polis merkezi amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı'nda bulunan nezarethaneleri denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 18:29 Güncelleme: 31.12.2024 - 18:38
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        Gemerek'te nezarethaneler denetlendi
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        Gemerek Kaymakamlığı bünyesinde kurulan İlçe İnsan Hakları Kurulu üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, polis merkezi amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı'nda bulunan nezarethaneleri denetledi.

        Gemerek Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Tayyip Ünal, Gemerek Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Bülent Acar ve gazeteci Erhan Aksoy'dan oluşan heyet, Sızır Jandarma Karakolu, Şehit Şahin Kabasakal Polis Merkezi Amirliği ve Gemerek İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki nezarethaneleri denetledi.

        Denetimlerde nezarethanelerin standartları ve koşulları incelendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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