Gemerek'te nezarethaneler denetlendi

Gemerek Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Tayyip Ünal, Gemerek Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Bülent Acar ve gazeteci Erhan Aksoy'dan oluşan heyet, Sızır Jandarma Karakolu, Şehit Şahin Kabasakal Polis Merkezi Amirliği ve Gemerek İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki nezarethaneleri denetledi.

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