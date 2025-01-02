Gemerek'te öğretmen ve öğrenciler "zimem defteri" geleneğini yaşattı

Yapılan sosyal sorumluluk projesi büyük ilgi görürken velilerin de takdirini topladı.

Gemerek Yurter Özcan Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri hayırseverlerden de destek alarak proje başlattı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir gurup öğretmen ve öğrenci Osmanlı'dan günümüze kadar gelen "zimem defteri" uygulamasıyla bakkallara borçlarını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşların veresiye borçlarını ödedi.

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