Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Gemerek'te öğretmen ve öğrenciler "zimem defteri" geleneğini yaşattı

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir gurup öğretmen ve öğrenci Osmanlı'dan günümüze kadar gelen "zimem defteri" uygulamasıyla bakkallara borçlarını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşların veresiye borçlarını ödedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 11:04 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gemerek'te öğretmen ve öğrenciler "zimem defteri" geleneğini yaşattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir gurup öğretmen ve öğrenci Osmanlı'dan günümüze kadar gelen "zimem defteri" uygulamasıyla bakkallara borçlarını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşların veresiye borçlarını ödedi.

        Gemerek Yurter Özcan Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri hayırseverlerden de destek alarak proje başlattı.

        Öğrenciler ve öğretmenleri proje kapsamında sandıkta toplanan paralarla ihtiyaç sahibi ailelerin yaşadığı mahallelere giderek, bakkallara borçlarını ödeyemeyen vatandaşların veresiye borçlarını kapattı.

        Yapılan sosyal sorumluluk projesi büyük ilgi görürken velilerin de takdirini topladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyeti, Bahçeli ile görüşecek
        DEM heyeti, Bahçeli ile görüşecek
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Sohbet uygulamasına engel geldi!
        Sohbet uygulamasına engel geldi!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Yemek çekine Danıştay ayarı
        Yemek çekine Danıştay ayarı
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        Tesla araç patladı
        Tesla araç patladı
        Yeni yılda sigarayı bırakmak isteyenler için ipuçları
        Yeni yılda sigarayı bırakmak isteyenler için ipuçları

        Benzer Haberler

        Ulaş'ta sabah namazı sonrası vatandaşlara çorba ikram edildi
        Ulaş'ta sabah namazı sonrası vatandaşlara çorba ikram edildi
        Sivas'tan Suriye'ye yardım tırı gönderildi
        Sivas'tan Suriye'ye yardım tırı gönderildi
        Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
        Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
        Yıldız Dağı'nda yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşandı
        Yıldız Dağı'nda yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşandı
        Aşık Veysel'in hayatını anlatan filmin çekimleri memleketi Sivas'ta başladı
        Aşık Veysel'in hayatını anlatan filmin çekimleri memleketi Sivas'ta başladı
        AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler Sivas'ta konuştu:
        AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler Sivas'ta konuştu: