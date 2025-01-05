Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Antalya kampını tamamladı

        Trendyol Süper Lig'de ilk yarının tamamlanması ve 18. haftayı bay geçirecek olması nedeniyle verilen arada Antalya'da çalışmalarını sürdüren Net Global Sivasspor'un kampı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 12:47 Güncelleme: 05.01.2025 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Antalya kampını tamamladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’de ilk yarının tamamlanması ve 18. haftayı bay geçirecek olması nedeniyle verilen arada Antalya’da çalışmalarını sürdüren Net Global Sivasspor'un kampı sona erdi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık'ta Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek’te toplanan kırmızı-beyazlı ekip, 10 günlük kamp programını tamamladı.

        Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yoğun bir tempoyla hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, bugün kampı tamamlayarak Sivas’a dönecek.

        Sivasspor, yarın kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla Ziraat Türkiye Kupası D Grubu‘nun ilk hafta mücadelesinde, 7 Ocak Salı günü saat 19.00’da sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Mourinho kararını verdi!
        Mourinho kararını verdi!
        Trump Meloni'yi malikanesinden ağırladı
        Trump Meloni'yi malikanesinden ağırladı
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anıldı
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anıldı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?

        Benzer Haberler

        Sivas Belediyesi ihtiyaç sahibi 676 emekliye aylık 2 bin lira destek verece...
        Sivas Belediyesi ihtiyaç sahibi 676 emekliye aylık 2 bin lira destek verece...
        Muzaffer Sarısözen vefatının 62. yıldönümünde Sivas'ta anıldı
        Muzaffer Sarısözen vefatının 62. yıldönümünde Sivas'ta anıldı
        Sivasspor Rey Manaj'ın sözleşmesi 1,5 yıl uzattı
        Sivasspor Rey Manaj'ın sözleşmesi 1,5 yıl uzattı
        Sivasspor'da Rey Manaj'ın sözleşmesi 1,5 yıl uzatıldı
        Sivasspor'da Rey Manaj'ın sözleşmesi 1,5 yıl uzatıldı
        Sivasspor'un Antalya kampı devam ediyor
        Sivasspor'un Antalya kampı devam ediyor
        Akıncılar Kaymakamı Türkmen öğrencilerle bir araya geldi
        Akıncılar Kaymakamı Türkmen öğrencilerle bir araya geldi