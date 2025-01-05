Sivasspor, Antalya kampını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık'ta Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek’te toplanan kırmızı-beyazlı ekip, 10 günlük kamp programını tamamladı.

Trendyol Süper Lig’de ilk yarının tamamlanması ve 18. haftayı bay geçirecek olması nedeniyle verilen arada Antalya’da çalışmalarını sürdüren Net Global Sivasspor'un kampı sona erdi.

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