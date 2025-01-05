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        Sivas'ta amatör maçta gerginlik

        Sivas'ta amatör ligde oynanan maçta hakem ve kulüp yöneticileri arasında yaşanan gerginliğe polis müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 16:17 Güncelleme: 05.01.2025 - 16:20
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        Sivas'ta amatör maçta gerginlik
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        Sivas'ta amatör ligde oynanan maçta hakem ve kulüp yöneticileri arasında yaşanan gerginliğe polis müdahale etti.

        Sivas 16 Yaş Altı Ligi A Grubu'nda Belediyespor ile Ahmet Turan Gazispor, Spor Kompleksi'nde karşılaştı.

        Belediyespor'un penaltı atışından kazandığı golle 1-0 öne geçtiği karşılaşmada, hakem Ali Selim Müşteri maçın 10. dakikasında ve 38. dakikasında Ahmet Turan Gazispor'dan iki futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

        Ahmet Turan Gazispor futbolcularının, kırmızı kartların haksız olduğu iddiasıyla hakeme tepki göstermesi üzerine kulübün teknik heyeti ve yöneticileri de sahaya girdi.

        Bunun üzerine hakem Müşteri, Ahmet Turan Gazispor teknik direktör Engin Çetin'e de kırmızı kart gösterirken bazı futbolcuları da sarı kartla cezalandırdı.

        Yaşanan gerginlik, polis ekiplerinin sahaya girmesiyle kavgaya dönüşmeden önlendi.

        Ahmet Turan Gazispor kulübü yöneticilerinin takımlarını sahadan çekerek maça çıkmama kararı alması üzerine karşılaşma yarıda kaldı.

        Maçla ilgili kararın daha sonra verileceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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