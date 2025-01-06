Sivas'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobilde hasar oluştu.
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobilde hasar oluştu.
M.Ş. idaresindeki 07 EP 585 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolunun Şarkışla ilçesi yakınlarında motor kısmından yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü aracını durdurarak durumu Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yanan araçta hasar oluştu.
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