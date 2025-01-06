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        Sivas'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 12:34 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:59
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        Sivas'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Sivas’ın Şarkışla ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobilde hasar oluştu.

        M.Ş. idaresindeki 07 EP 585 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolunun Şarkışla ilçesi yakınlarında motor kısmından yanmaya başladı.

        Durumu fark eden sürücü aracını durdurarak durumu Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yanan araçta hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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