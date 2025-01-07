Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine" yönelik çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda H.A. (34), O.C. (36), E.K. (25) ve İ.B'yi (28) yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda alüminyum folyoya sarılı 16 gram sentetik uyuşturucu, 13 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ve 155 madeni sikke ele geçirildi.
Şüphelilerden 3 yıl 20 ay hapis cezası olduğu belirlenen O.C. tutuklandı, H.A., E.K. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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