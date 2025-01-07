Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Şüphelilerden 3 yıl 20 ay hapis cezası olduğu belirlenen O.C. tutuklandı, H.A., E.K. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda alüminyum folyoya sarılı 16 gram sentetik uyuşturucu, 13 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ve 155 madeni sikke ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.