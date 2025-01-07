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        Sivas'ta göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Sivas'ta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 18:52 Güncelleme: 07.01.2025 - 18:52
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        Sivas'ta göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Sivas'ta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas-Erzincan kara yolu uygulama noktasında durdurdukları araçta arama yaptı.

        Arama sırasında araçta Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen olduğunu fark eden ekipler, aynı araçta bulunan ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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