Sivas'ta göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Arama sırasında araçta Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen olduğunu fark eden ekipler, aynı araçta bulunan ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas-Erzincan kara yolu uygulama noktasında durdurdukları araçta arama yaptı.

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