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        Şarkışla Belediye Başkanı Gültekin sporcularla bir araya geldi

        Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Şarkışla Belediyespor futbolcularıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 13:43 Güncelleme: 09.01.2025 - 13:45
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        Şarkışla Belediye Başkanı Gültekin sporcularla bir araya geldi
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        Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Şarkışla Belediyespor futbolcularıyla bir araya geldi.

        Gültekin, Öğretmenevi'nde düzenlenen programda amatör kümede şampiyon olan Şarkışla Belediyespor yöneticileri ve futbolcularıyla buluştu.

        Başarısından dolayı sporcuları kutlayan Gültekin, "Play-off maçlarında da aynı başarıyı göstereceğinize inanıyorum. Belediye olarak elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

        Programa BBP İlçe Başkanı Ömer Faruk Şahbaz, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ve futbolcular katıldı.

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