Şarkışla Belediye Başkanı Gültekin sporcularla bir araya geldi

Başarısından dolayı sporcuları kutlayan Gültekin, "Play-off maçlarında da aynı başarıyı göstereceğinize inanıyorum. Belediye olarak elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Gültekin, Öğretmenevi'nde düzenlenen programda amatör kümede şampiyon olan Şarkışla Belediyespor yöneticileri ve futbolcularıyla buluştu.

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