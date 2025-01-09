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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 14:34 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:43
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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Şarkışla Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemek amacıyla çalışma yaptı.

        Yapılan çalışmalarda 128,34 gram sentetik uyuşturucu ve 9 parça halinde yaklaşık 57 bin 600 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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