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        Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 16:26 Güncelleme: 09.01.2025 - 16:26
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        Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
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        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kulübün açıklamasına göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın basına ve taraftara açık yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

        Net Global Sivasspor ile Corendon Alanyaspor, 12 Ocak Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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