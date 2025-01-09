Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Sivasspor, yarın basına ve taraftara açık yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kulübün açıklamasına göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.

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