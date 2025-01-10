Sivas'ta 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenledi.
Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenledi.
Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği'nde düzenlenen programda, Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan meslektaşlarının gününü kutladı.
Fasıl heyetinin söylediği türkülere eşlik eden gazeteciler, halay çekerek eğlenme fırsatı buldu.
Programa Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği Başkanı Ahmet Ayık, gazeteciler ve aileleri katıldı.
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