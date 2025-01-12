Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik sorumlu Sami Uğurlu, aldıkları puanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Uğurlu, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk yarısında iyi oynamadıklarını ifade etti.

Maça çok kötü başladıklarını ve ilk yarının sonuna kadar hem toplu hem topsuz oyunda maçın içerisine giremediklerini belirten Uğurlu, "Her alanda adam adama oynayarak devam ediyoruz, ancak ilk yarı alan savunması olarak başladık. İlk yarı adapte olmakta biraz zorlandık." dedi.

İkinci yarıda kendi oyunlarına döndüklerini aktaran Uğurlu, "Oyunun tüm bölgesinde tam saha baskı yaparak, kazandığımız topları da çok çabuk oyunun yönünü değiştirerek ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçiş hedeflemiştik. Oyunun son 10 dakikasına kadar oyunun kontrolünün bizde olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

- "Ligin ikinci yarıları daha zor geçiyor"

Uğurlu, karşılaşmanın ikinci yarısında oyunun kontrolünün daha çok kendilerinde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu arada da golü bulduk. Daha dikkatli, daha kontrollü olabilseydik ikinci golü de bulabilirdik. Sivasspor'un da puana ihtiyacı var ve kendi sahalarında oynuyorlar. İster istemez o riskleri aldılar. Uzun toplarla baskı kurmak istediler bunda da aslında başarılı oldular. Son dakikalarda direkten dönen topları var. Oyun çok keyif verici değildi ama mücadele içerisinde geçen bir karşılaşma oldu. Özellikle ilk yarı için söylüyorum, oyun olarak beni çok tatmin ettiğini söyleyemem. Özellikle bu puan durumundayken Sivas deplasmanından 1 puan almak çok kıymetli. Her deplasmandan alınan puan çok kıymetli. Çünkü ligin ikinci yarıları daha zor geçiyor."

- "Kadromuzu güçlendirmek istiyoruz"

Transfer çalışmalarına da değinen Uğurlu, transferlerle alakalı planlarının olduğunu dile getirdi.