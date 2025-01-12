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        Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik sorumlu Sami Uğurlu, aldıkları puanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 16:37 Güncelleme: 12.01.2025 - 16:46
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        Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik sorumlu Sami Uğurlu, aldıkları puanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Uğurlu, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk yarısında iyi oynamadıklarını ifade etti.

        Maça çok kötü başladıklarını ve ilk yarının sonuna kadar hem toplu hem topsuz oyunda maçın içerisine giremediklerini belirten Uğurlu, "Her alanda adam adama oynayarak devam ediyoruz, ancak ilk yarı alan savunması olarak başladık. İlk yarı adapte olmakta biraz zorlandık." dedi.

        İkinci yarıda kendi oyunlarına döndüklerini aktaran Uğurlu, "Oyunun tüm bölgesinde tam saha baskı yaparak, kazandığımız topları da çok çabuk oyunun yönünü değiştirerek ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçiş hedeflemiştik. Oyunun son 10 dakikasına kadar oyunun kontrolünün bizde olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

        - "Ligin ikinci yarıları daha zor geçiyor"

        Uğurlu, karşılaşmanın ikinci yarısında oyunun kontrolünün daha çok kendilerinde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bu arada da golü bulduk. Daha dikkatli, daha kontrollü olabilseydik ikinci golü de bulabilirdik. Sivasspor'un da puana ihtiyacı var ve kendi sahalarında oynuyorlar. İster istemez o riskleri aldılar. Uzun toplarla baskı kurmak istediler bunda da aslında başarılı oldular. Son dakikalarda direkten dönen topları var. Oyun çok keyif verici değildi ama mücadele içerisinde geçen bir karşılaşma oldu. Özellikle ilk yarı için söylüyorum, oyun olarak beni çok tatmin ettiğini söyleyemem. Özellikle bu puan durumundayken Sivas deplasmanından 1 puan almak çok kıymetli. Her deplasmandan alınan puan çok kıymetli. Çünkü ligin ikinci yarıları daha zor geçiyor."

        - "Kadromuzu güçlendirmek istiyoruz"

        Transfer çalışmalarına da değinen Uğurlu, transferlerle alakalı planlarının olduğunu dile getirdi.

        Uğurlu, transfere ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayarak, "Çünkü rotasyonlu kullanacağımız oyuncu sayısı çok yok diyebilirim. Oyuncu değiştirirken çok fazla zorlanıyoruz. Ceza sınırında çok oyuncumuz var." şeklinde konuştu.

        Ligin ikinci yarısında bu problemleri yaşamamak için transfer yapmaları gerektiğine işaret eden Uğurlu, "Doğru yerlere doğru isimleri alarak kadromuzu güçlendirmek istiyoruz." dedi.

        Uğurlu, göreve geldikleri andan itibaren alınan puan ortalamasının iyi olduğunu dile getirdi.

        Ligin ikinci yarısında bunun üzerine çıkarak istedikleri yerde ligi tamamlamak istediklerini aktaran Uğurlu, bunun için hem oyunu hem oyuncuları geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

        - "Her maç çok değerli"

        Ligde puanların yakın olmasının sorulması üzerine Uğurlu, şunları kaydetti:

        "Geçen sezon da önümüzde buna benzer bir tablo vardı. Burada çok fazla maç kaybetmemek gerekiyor. Her maç çok değerli, çok önemli. Hem deplasmanda aldığınız puanlar çok önemli. Her maça, hangi deplasman olursa olsun 3 puan parolasıyla çıkmayı tercih ediyorum. Geçen sezon ilk yarıda düşme potasında olan bir Kasımpaşa takımı vardı ve ligi 5. sırada bitirdi. 3 puan almak zorundasınız, aldığınız 1 puanlar sizi çok fazla bir yere götürmez, alt tarafın biraz üstünde tutabilir ancak çok yukarıya taşımaz. Eğer ki seri galibiyetler alıp 3 puanları almaya başladığınızda o zaman hedefinize ulaşmaya başlıyorsunuz. Bence bu ligin sırrı seri galibiyetler ve alacağınız 3 puanlardır."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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