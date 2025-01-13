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        Sivasspor ligde 7 maçtır galibiyete hasret

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında dün sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Net Global Sivasspor, ligde 7 maçtır kazanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 09:28 Güncelleme: 13.01.2025 - 09:28
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        Sivasspor ligde 7 maçtır galibiyete hasret
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        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında dün sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Net Global Sivasspor, ligde 7 maçtır kazanamıyor.

        Son olarak ligin 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 7 lig mücadelesinde galibiyet yüzü görmedi.

        Kırmızı-beyazlılar, ligin 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu, 13. haftada ise evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Ligin 14. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-1, 15. haftada sahasında Galatasaray'a 3-2 kaybeden Sivasspor, 16. haftada ise Sipay Bodrum FK'ye 2-0 yenildi.

        Ligin 17. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kalan Sivas temsilcisi, 18. haftayı bay olarak geçirdi.

        Ligin 19. haftasında dün sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, ligdeki galibiyet hasretini sonlandıramadı.

        Sivas temsilcisi, ligde geride kalan periyotta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 20 puan topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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