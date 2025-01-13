Sivasspor ligde 7 maçtır galibiyete hasret
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında dün sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Net Global Sivasspor, ligde 7 maçtır kazanamıyor.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında dün sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Net Global Sivasspor, ligde 7 maçtır kazanamıyor.
Son olarak ligin 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 7 lig mücadelesinde galibiyet yüzü görmedi.
Kırmızı-beyazlılar, ligin 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu, 13. haftada ise evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Ligin 14. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-1, 15. haftada sahasında Galatasaray'a 3-2 kaybeden Sivasspor, 16. haftada ise Sipay Bodrum FK'ye 2-0 yenildi.
Ligin 17. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kalan Sivas temsilcisi, 18. haftayı bay olarak geçirdi.
Ligin 19. haftasında dün sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, ligdeki galibiyet hasretini sonlandıramadı.
Sivas temsilcisi, ligde geride kalan periyotta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 20 puan topladı.
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