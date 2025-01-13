Sivas'ta aranan 33'ü firari hükümlü 69 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-10 Ocak'ta düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 69 kişiyi yakaladı.

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