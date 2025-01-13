Sivas'ta aranan 33'ü firari hükümlü 69 kişi yakalandı
Sivas'ta farklı suçlardan aranan 33'ü firari hükümlü 69 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Sivas'ta farklı suçlardan aranan 33'ü firari hükümlü 69 kişi polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-10 Ocak'ta düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 69 kişiyi yakaladı.
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Operasyonlarda yakalanan 36 şüphelinin ise ifadesine başvuruldu.
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