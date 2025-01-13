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        Sivas'ta aranan 33'ü firari hükümlü 69 kişi yakalandı

        Sivas'ta farklı suçlardan aranan 33'ü firari hükümlü 69 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 16:32 Güncelleme: 13.01.2025 - 16:32
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        Sivas'ta aranan 33'ü firari hükümlü 69 kişi yakalandı
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        Sivas'ta farklı suçlardan aranan 33'ü firari hükümlü 69 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-10 Ocak'ta düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 69 kişiyi yakaladı.

        Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Operasyonlarda yakalanan 36 şüphelinin ise ifadesine başvuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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