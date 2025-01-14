Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Kangal'da yapıldı

        Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Kangal'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:20 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Kangal'da yapıldı
        ABONE OL

        Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Kangal'da gerçekleştirildi.

        Kangal Ziraat Odası Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kılınç, Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Azimet Topçu, Başkan Vekili Basri Çoban, Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek ile diğer oda başkanları katıldı.

        Toplantıda konuşan TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kılınç, Sivas'ın tarım potansiyelinin önemine değinerek, Konya'dan sonra Sivas'ın tarımda önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Kılınç, Kangal Ziraat Odasının bölgedeki en güçlü odalardan biri olduğunu ve çiftçilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Kangal Ziraat Odamız, damızlık koç yetiştiriciliği, at çiftliği ve ünlü Kangal köpeği projeleriyle de dikkati çekiyor. Biz de tüm ziraat odalarının altyapısını güçlendirerek ÇKS'yi alabilecek duruma gelmeleri için çalışıyoruz. Türk çiftçisinin üretim sürecinde yaşadığı zorlukları da biliyoruz. Özellikle tarla ile market arasındaki fiyat farklarının daraltılması gerekiyor. Aracılardan kaynaklanan fahiş fiyat artışları üretici ve tüketiciyi mağdur ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tarıma verilen faizsiz krediler ve yüzde 50 hibeler gibi destekler çok önemli. Bu destekler için teşekkür ediyoruz. Tarım sektörü bu ülkenin en ağır yükünü taşıyor."

        Kılınç, ayrıca tarıma katkı sağlayan oda başkanlarına teşekkür etti.

        Daha sonra tesisleri gezen heyet, tesisin yapılmasında emeği geçen Kangal Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban'a teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Melania Trump Beyaz Saray için hazır
        Melania Trump Beyaz Saray için hazır
        Cimbom'un dört atlısı!
        Cimbom'un dört atlısı!
        Tehlikeli uyarı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor
        Tehlikeli uyarı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        İtirazları kabul edilmedi
        İtirazları kabul edilmedi
        İspanya'dan konut krizine 'yüzde 100' vergili önlem
        İspanya'dan konut krizine 'yüzde 100' vergili önlem

        Benzer Haberler

        Düşük enerjiyle çalışan Sivas'ın en büyük cam serası 'örnek' olacak
        Düşük enerjiyle çalışan Sivas'ın en büyük cam serası 'örnek' olacak
        Suşehri Belediyesinde emekli olan işçilere teşekkür plaketi verildi
        Suşehri Belediyesinde emekli olan işçilere teşekkür plaketi verildi
        Eski belediye başkan yardımcısı Mehmet Avcı, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması...
        Eski belediye başkan yardımcısı Mehmet Avcı, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması...
        Sivas Yeşilay Şube Başkanlığına Halit Köksal seçildi
        Sivas Yeşilay Şube Başkanlığına Halit Köksal seçildi
        Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
        Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
        Sivas'ta aranan 33'ü firari hükümlü 69 kişi yakalandı
        Sivas'ta aranan 33'ü firari hükümlü 69 kişi yakalandı