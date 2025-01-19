Sivas'ta TÜGVA GençLig Futbol Turnuvası'nın finali yapıldı

Şampiyon takım, Türkiye genelindeki diğer il şampiyonlarıyla karşılaşarak Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecek.

Turnuvada dereceye giren Ahmet Ayık Spor Lisesi, Hacı Mehmet Sabancı Lisesi ve İhramcızade İmam Hatip Lisesi'ne kupa ve madalyaları verildi.

27 takımın katıldığı turnuvanın finalinde rakibi Hacı Mehmet Sabancı Lisesi'ni mağlup eden Ahmet Ayık Spor Lisesi şampiyon oldu.

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