Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta TÜGVA GençLig Futbol Turnuvası'nın finali yapıldı

        Sivas'ta TÜGVA GençLig Futbol Turnuvası finali yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 09:46 Güncelleme: 19.01.2025 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta TÜGVA GençLig Futbol Turnuvası'nın finali yapıldı
        ABONE OL

        Sivas'ta TÜGVA GençLig Futbol Turnuvası finali yapıldı.

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sivas Temsilciliği, gençleri spora teşvik etmek, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla 'GençLig' Liseler Arası Futbol Turnuvası düzenledi.

        27 takımın katıldığı turnuvanın finalinde rakibi Hacı Mehmet Sabancı Lisesi'ni mağlup eden Ahmet Ayık Spor Lisesi şampiyon oldu.

        Turnuvada dereceye giren Ahmet Ayık Spor Lisesi, Hacı Mehmet Sabancı Lisesi ve İhramcızade İmam Hatip Lisesi'ne kupa ve madalyaları verildi.

        Şampiyon takım, Türkiye genelindeki diğer il şampiyonlarıyla karşılaşarak Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözler Gazze'de: Ateşkes ne zaman başlayacak?
        Gözler Gazze'de: Ateşkes ne zaman başlayacak?
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Şiddetli sağanak ve çığ tehlikesi! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Şiddetli sağanak ve çığ tehlikesi! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?
        Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Gazze'de ateşkesin devamı sağlanacak"
        "Gazze'de ateşkesin devamı sağlanacak"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        Akaryakıt istasyonunda husumetlilerini kaçırdılar
        Akaryakıt istasyonunda husumetlilerini kaçırdılar
        Yarıyıl tatili için çılgın etkinlik listesi
        Yarıyıl tatili için çılgın etkinlik listesi
        Irak: İran destekli gruplar silahlarını bırakmalı
        Irak: İran destekli gruplar silahlarını bırakmalı
        Balat’taki cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı
        Balat’taki cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı
        Bebeğine süt götürürken öldü!
        Bebeğine süt götürürken öldü!
        Nijerya'da akaryakıt yüklü tanker patladı: 77 ölü
        Nijerya'da akaryakıt yüklü tanker patladı: 77 ölü
        Ali Palabıyık'tan kırmızı kart yorumu!
        Ali Palabıyık'tan kırmızı kart yorumu!
        Avcı iken av oluyordu!
        Avcı iken av oluyordu!
        "Büyük takım görüntüsünü kaybetti"
        "Büyük takım görüntüsünü kaybetti"
        Kan donduran olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        Kan donduran olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Trabzon'a konuk olacak
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Trabzon'a konuk olacak
        Sivas'taki Dipsizgöl Şelalesi, "tabiat parkı" oldu
        Sivas'taki Dipsizgöl Şelalesi, "tabiat parkı" oldu
        Dipsizgöl Şelalesi, 'Tabiat Parkı' ilan edildi
        Dipsizgöl Şelalesi, 'Tabiat Parkı' ilan edildi
        Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivas'ta büyükbaş hayvan yüklü kamyonet devrildi
        Sivas'ta büyükbaş hayvan yüklü kamyonet devrildi
        Sanatçı Halil Söyler, Sivas'ta anıldı
        Sanatçı Halil Söyler, Sivas'ta anıldı