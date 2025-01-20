Sivas'ta dağcılar, zorlu hava koşullarında Gürlevik Dağı'na tırmandı

Sivas'ta bir grup dağcı, kar ve sis altında 2 bin 668 metre rakımlı Gürlevik Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Sivas Doğa Sporları Kulübü (SADAK), Hafik ilçe sınırlarında yer alan, eşsiz manzarası ve doğasıyla dikkati çeken Gürlevik Dağı'na tırmanış etkinliği düzenledi.

Aktaş köyü sınırlarında başlayan tırmanışa, 16 dağcı katıldı. Kar ve sis altında yapılan tırmanış yaklaşık 4 saat sürdü.

Dağcılar yaklaşık 10 kilometrelik zorlu tırmanışın ardından ulaştıkları karla kaplı dağın zirvesinde Türk bayrağı açtı.

Dağcılara, tırmanış sırasında bir Kangal köpeğinin de eşlik ettiği görüldü.