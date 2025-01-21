Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yandı

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yandı, bitişiğindeki binanın çatısı zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 02:02 Güncelleme: 21.01.2025 - 02:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yandı
        ABONE OL

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yandı, bitişiğindeki binanın çatısı zarar gördü.

        İlçeye yaklaşık 38 kilometre uzaklıktaki Ortaköy köyünde A.Ç'ye ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine köye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ahşap evde başlayan yangın, bitişiğindeki 4 katlı bir binanın çatısına sıçradı.

        Evlerde yaşayanlar tahliye edilirken yangın, ekiplerce söndürüldü.

        Yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi, diğer binanın çatısında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor"
        "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor"
        Trump'ın yemin töreninde dikkat çeken anlar
        Trump'ın yemin töreninde dikkat çeken anlar
        Ümit Özdağ gözaltına alındı
        Ümit Özdağ gözaltına alındı
        Elon Musk'tan tartışmalı selamlama
        Elon Musk'tan tartışmalı selamlama
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        Kayıp gencin yanmış cansız bedeni bulundu
        Kayıp gencin yanmış cansız bedeni bulundu
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovakya Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovakya Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Trabzonspor evinde farklı kazandı!
        Trabzonspor evinde farklı kazandı!
        Kuzey Koreli asker: Dünyaya dair pek bilgim yok
        Kuzey Koreli asker: Dünyaya dair pek bilgim yok
        Galatasaray, Skriniar'da mutlu sona yakın!
        Galatasaray, Skriniar'da mutlu sona yakın!
        Beşiktaş transferde gaza bastı!
        Beşiktaş transferde gaza bastı!
        Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşini dolandıranlar tutuklandı
        Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşini dolandıranlar tutuklandı
        Melania, Trump'ın gölgesinde kaldı
        Melania, Trump'ın gölgesinde kaldı
        Kanlar içerisindeyken polisten yardım istedi!
        Kanlar içerisindeyken polisten yardım istedi!
        Trump döneminde piyasaları ne bekliyor?
        Trump döneminde piyasaları ne bekliyor?
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Sektörel rotasyon yapılacak
        Sektörel rotasyon yapılacak
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi

        Benzer Haberler

        Sivas'ta yolcu otobüsü ile çöp kamyonunun çarpıştığı kazada 4 kişi yaraland...
        Sivas'ta yolcu otobüsü ile çöp kamyonunun çarpıştığı kazada 4 kişi yaraland...
        Sivas'ta dağcılar, zorlu hava koşullarında Gürlevik Dağı'na tırmandı
        Sivas'ta dağcılar, zorlu hava koşullarında Gürlevik Dağı'na tırmandı
        Sivas'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
        Sivas'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
        AK Parti'li Güler: Türkiye, dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisinde yer alacak
        AK Parti'li Güler: Türkiye, dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisinde yer alacak
        AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, partisinin Sivas Gençlik Kolları Kongresi...
        AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, partisinin Sivas Gençlik Kolları Kongresi...
        Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır
        Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır