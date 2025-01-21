GÜNCELLEME - Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde bir oteldeki patlamada 2 antrenör ve 2 sporcu yaralandı

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde bir otelde dinlenme odasında meydana gelen patlamada, 2 antrenör ve 2 sporcu yaralandı.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde Buruciye AŞ'ye ait bir otelin alt katında bulunan kadın kayak sporcularının dinlenme odasında henüz belirlenemeyen nedenle küçük çaplı patlama meydana geldi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada antrenörler Kibar Genç ve Nihan Erdiler ile kayak sporcuları Buse Dilara Yalman ve Beril Çevik yaralandı.

Yaralılardan Genç ambulans helikopterle, diğer yaralılar ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, kadın kayak sporcularının dinlenme odasında nedeni henüz bilinmeyen küçük çaplı bir patlama meydana geldiği, 2 kayak sporcusu ile 1 antrenörün hafif şekilde, 1 antrenörün ise elinde ve yüzünde ikinci derece yanıklar olacak şekilde yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, "Yaralılar ambulans helikopter ve diğer ambulanslarla il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanılmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Otelde de herhangi bir yangın çıkmamıştır. Patlamanın nedeniyle ilgili jandarma olay yeri inceleme ekiplerimizce tahkikata başlanmıştır." bilgisi paylaşıldı.

- Vali Şimşek, yaralıları ziyaret etti

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, İl Sağlık Müdürü Onur Mahmutoğlu ve diğer yetkililer, hastanelerde tedavi gören yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Şimşek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yaralıları ziyaretinin ardından gazetecilere, olayın saat 09.20 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde bulunan Yıldızhan Oteli'nin alt katındaki bir odada, küçük çaplı bir patlama meydana geldiğini belirten Şimşek, "Bu oda kayak sporcularımıza tahsis edilmiş. O sırada da 2 antrenörümüz, 2 de kayak sporcumuz odada bulunuyor. Patlama neticesinde yaralılarımızı hemen hastanelerimize sevk ettik." dedi.