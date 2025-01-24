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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 10:03 Güncelleme: 24.01.2025 - 10:03
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

        BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

        Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, tesislerde kampa girecek.

        Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Efkan Bekiroğlu, Alaaddin Okumuş ve Samba Camara ile sarı kart cezalısı Fode Koita, Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

        Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 20 puan topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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