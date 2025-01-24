Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Efkan Bekiroğlu, Alaaddin Okumuş ve Samba Camara ile sarı kart cezalısı Fode Koita, Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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