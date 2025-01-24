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        Kızılırmak Projesi'nin Ön Konsept Tanıtım ve İstişare Toplantısı yapıldı

        Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan Kızılırmak Projesi'nin Ön Konsept Tanıtım ve İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 13:17 Güncelleme: 24.01.2025 - 13:27
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        Kızılırmak Projesi'nin Ön Konsept Tanıtım ve İstişare Toplantısı yapıldı
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        Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan Kızılırmak Projesi'nin Ön Konsept Tanıtım ve İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

        Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

        Toplantıda Başkan Uzun, projenin tanıtımını yaparak, Kızılırmak çevresine yapılacak proje hakkında bilgi verdi.

        Başkan Uzun, daha sonra da katılımcıların fikirlerini dinledi.

        Uzun, Kızılırmak Projesi'ne gerekli aşamalar tamamlandıktan sonra hızlıca başlanılacağını belirterek, "Sivas binlerce yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış şehirdir. Bu şehrin artık Kızılırmak ile bütünleşmesinin zamanı gelmiştir. Kızılırmak, Sivas'ın özellikle turizmde gelişmesinde en önemli fırsatlardan biridir." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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