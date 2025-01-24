Kızılırmak Projesi'nin Ön Konsept Tanıtım ve İstişare Toplantısı yapıldı

Uzun, Kızılırmak Projesi'ne gerekli aşamalar tamamlandıktan sonra hızlıca başlanılacağını belirterek, "Sivas binlerce yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış şehirdir. Bu şehrin artık Kızılırmak ile bütünleşmesinin zamanı gelmiştir. Kızılırmak, Sivas'ın özellikle turizmde gelişmesinde en önemli fırsatlardan biridir." dedi.

Başkan Uzun, daha sonra da katılımcıların fikirlerini dinledi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan Kızılırmak Projesi'nin Ön Konsept Tanıtım ve İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

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