Sivas Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, görevine başladı

Erdoğan, daha sonra Yener'i uğurladı. Uğurlama törenine okul müdürleri de katıldı.

Fatih Erdoğan ise Yener'e bugüne kadarki hizmetleri dolayısıyla teşekkür ederek, "Teslim aldığımız bayrağı daha yukarı taşımanın gayreti içerisinde olacağız." dedi.

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