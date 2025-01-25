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        Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'a 5-2 mağlup olan Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "Ben ve ekibimin yapacakları bir yere kadar, yönetimle bir değerlendirme yapacağım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 16:44 Güncelleme: 25.01.2025 - 16:44
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        Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'a 5-2 mağlup olan Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "Ben ve ekibimin yapacakları bir yere kadar, yönetimle bir değerlendirme yapacağım." dedi.

        Kaloğlu, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, üzücü bir karşılaşma olduğunu belirtti.

        Kazanmak için geldiklerini ve buna inandıklarını anlatan Kaloğlu, "Gerçekten çok iyi çalışmıştık. Ama maalesef son birkaç günde antrenmandaki sakatlıklardan dolayı birçok düzenimizi bozmuş olduk." dedi.

        Karşılaşmada erken gol yediklerini dile getiren Kaloğlu, "Bununla alakalı son zamanlarda alışkanlığımız oldu. Oyun düzenimiz orada bozuldu. Hiç beklemediğimiz bir oyuncudan beklemediğimiz bir kırmızı kart gördük, bu da takımın dengesini bozan ikinci faktör oldu." diye konuştu.

        Kaloğlu, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuncularıyla gurur duyduğunu vurgulayarak, "3-0 mağlup olmamıza ve takımımız 10 kişi kalmasına rağmen maçı izleyenlere bu takımın kazanabileceği en kötü berabere kalacağına inandırdık. İkinci yarının başında golü bulduk, sonrasında da 4-5 tane net pozisyonlarımız var, maalesef değerlendiremedik. Gol ararken maalesef dönen toplar bize gol oldu." ifadelerini kullandı.

        - "Evet istifa kararının işaretiydi"

        İstifa kararıyla ilgili yayıncı kuruluşa açıklamada bulunduğunun ve yönetimle görüşeceğinin sorulması üzerine Kaloğlu, şunları kaydetti:

        "Evet istifa kararının işaretiydi. Bazı verileri paylaşacağım ve hak etmediğimiz durumları da söyleyeceğim. Geldiğimizde bu takımın geçen sezon galibiyeti vardı, bu sezon galibiyeti yoktu. 26 maçta neredeyse 1 galibiyeti olan bir takım vardı. Biraz mental ve fiziksel olarak takımı geliştirdik. Tüm parametrelerde yüzde 50 artış yaptık. Sezonun ilk yarısında ligin en fazla ceza sahasına giren dördüncü takımı olduk. En çok pozisyona giren 8'nci takımı olduk, en çok orta yapan 5'nci takımdık. En çok korner kullanan 2'nci takımdık, koşu mesafelerini çok fazla artırdık. Oynamayan birçok oyuncuya performans kazandırarak takıma dahil ettik. Ama ne yaparsak yapalım ilk günden itibaren taraftarımızın tepkisiyle karşılaştık. İki maçta 4 puan alsak da o tepkiyi yedik, şimdi de aynısını yedik. Bunu hakkaniyetli görmüyorum. Onların canları sağolsun, yapacak bir şey yok. Onlar taraftar, takımın daha iyi olmasını istiyorlar. Tüm Kayseri camiası da bunun nasıl bir haksızlık olduğunu çok iyi biliyor. Dünyanın hiçbir yerinde yeni gelmiş, 2 maçta 4 puan almış bir hoca istifaya çağrılmaz. Sağlık olsun, canları sağolsun. Ben ve ekibim vicdani olarak çok rahatız. Oynattığımız futbol, oynattığımız mücadele, pozitif futbol, rakip kim olursa olsun kimseye ezilmedik. Ben ve ekibimin yapacakları bir yere kadar, yönetimle bir değerlendirme yapacağım."

        Kaloğlu, ligin bitmesine 17 karşılaşma kaldığını anımsatarak, kaybedilmiş hiçbir şeyin olmadığını dile getirdi.

        Çok ağır eleştirilere maruz kaldıklarını vurgulayan Kaloğlu, "İlk günden itibaren bir protesto yiyoruz, bizde insanız. Verdiğimiz hizmetin karşılığını görmediğimizi düşünüyoruz. Canları sağ olsun, yapacak bir şey yok, herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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