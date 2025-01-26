Sivas'ta hastanede yaşanan patlamaya AFAD ekipleri müdahale etti

Yaralananın olmadığı olayda ekipler, patlama sonucu oluşan kimyasal gazı tahliye etti.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine AFAD'ın kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.

Hastanenin 2. katında bulunan tüp bebek bölümünde, karbon filtre adı verilen alette henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin tüp bebek bölümünde yaşanan patlamaya AFAD ekipleri müdahalede bulunarak sızan kimyasal gazı tahliye etti.

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