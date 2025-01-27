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        Sivas'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

        Sivas'ta jandarma ekiplerince son 1 haftada düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 16:14 Güncelleme: 27.01.2025 - 16:14
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        Sivas'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
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        Sivas'ta jandarma ekiplerince son 1 haftada düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 1 kişi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 1 haftada 21 olaya müdahale etti.

        Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 140 gram esrar, 10 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Ekipler, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ise 740 paket kaçak sigara, 8 gümrük kaçağı kol saati, 18 gümrük kaçağı cep telefonu ve çeşitli cep telefonu aksesuarları ele geçirdi.

        Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla diğerleri ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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