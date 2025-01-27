Sivas'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

Ekipler, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ise 740 paket kaçak sigara, 8 gümrük kaçağı kol saati, 18 gümrük kaçağı cep telefonu ve çeşitli cep telefonu aksesuarları ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 1 haftada 21 olaya müdahale etti.

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