Sivasspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

Ligin 21. haftasındaki Bellona Kayserispor maçında 60 dakika üzeri oynayan futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alanda oyun, mas koşusu ve yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

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