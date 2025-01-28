Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının araçları ve ikametlerindeki aramalarda, 184,48 gram metamfetamim, 6,9 gram esrar, yaklaşık 27 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 23 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve şarjör ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

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