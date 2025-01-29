Sivasspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Cuma günü deplasmanda İkas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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