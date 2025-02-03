Sivasspor kupada Kocaelispor'a konuk olacak
Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.
Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.
Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak.
Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Kupaya 5. turdan katılan kırmızı-beyazlılar, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Sivasspor, gruptaki ilk maçında sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.
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