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        Sivasspor kupada Kocaelispor'a konuk olacak

        Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 10:24 Güncelleme: 03.02.2025 - 10:24
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        Sivasspor kupada Kocaelispor'a konuk olacak
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        Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

        Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak.

        Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

        Kupaya 5. turdan katılan kırmızı-beyazlılar, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

        Sivasspor, gruptaki ilk maçında sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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