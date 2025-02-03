Sivasspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre İstanbul'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından taktik çalıştı.

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