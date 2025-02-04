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        Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıkarıldı

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:45 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:45
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        Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıkarıldı
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        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

        Sivasspor'dan yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatları VIP alt 700 lira, maraton alt ve üst tribün 500 lira, güney alt ve üst ile Şeyda Yılmaz kadın tribünü 400 lira, misafir tribün ise 520 lira olarak belirlendi.

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