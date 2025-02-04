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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 21:40 Güncelleme: 04.02.2025 - 21:40
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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        C.V. (52) yönetimindeki 38 AGA 123 plakalı otomobil, Sivas-Yozgat kara yolunun Sarıkaya köyü yakınlarında devrildi.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Z.V. (46), R.V. (23) ve S.V. (13) yaralandı.

        Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan R.V. ve S.V'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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