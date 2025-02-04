Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
C.V. (52) yönetimindeki 38 AGA 123 plakalı otomobil, Sivas-Yozgat kara yolunun Sarıkaya köyü yakınlarında devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Z.V. (46), R.V. (23) ve S.V. (13) yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan R.V. ve S.V'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
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