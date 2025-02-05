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        Sivas'ta dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Sivas'ın Zara ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 09:46 Güncelleme: 05.02.2025 - 09:53
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        Sivas'ta dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Zara ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        S.E. (60) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kaylukaya köyü Kuşkayası mevkisinde dere yatağına devirildi.

        Kaza yerine sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olayda sürücü ile eşi Z.E. (59) yaralandı.

        Bulundukları yerden ekiplerce çıkartılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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