Sivasspor, Gürsoy Yalçın için başsağlığı mesajı yayımladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, teknik direktör Sergen Yalçın'ın vefat eden kardeşi Gürsoy Yalçın için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan mesajda, "2014-2015 sezonunda kulübümüzde teknik direktörlük yapan Sergen Yalçın'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Gürsoy Yalçın'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.