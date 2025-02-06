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        GÜNCELLEME - Sivas'ta otobüsün tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı

        Sivas'ın Gölova ilçesinde otobüsün tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 01:45 Güncelleme: 06.02.2025 - 01:45
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        GÜNCELLEME - Sivas'ta otobüsün tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Gölova ilçesinde otobüsün tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

        Kar yağışının etkili olduğu Sivas-Erzincan kara yolunun Gölova ilçesi Çobanlı mevkisinde, Iğdır'dan İstanbul'a giden Volkan Aytan (43) yönetimindeki Aras Turizme ait 34 ARS 576 plakalı yolcu otobüsü, F.K. (45) idaresindeki 41 ABN 013 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, arama kurtarma, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada otobüs şoförü Aytan, kaldırıldığı Gölova Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yaralanan 29 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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