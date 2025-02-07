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        Ulaş'ta "Genç Gönüller Çocuk Gönüllerle Buluşuyor Projesi" kapsamında istişare toplantısı yapıldı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Genç Gönüller Çocuk Gönüllerle Buluşuyor" adlı proje kapsamında istişare toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 15:18 Güncelleme: 07.02.2025 - 15:20
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        Ulaş'ta "Genç Gönüller Çocuk Gönüllerle Buluşuyor Projesi" kapsamında istişare toplantısı yapıldı
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Genç Gönüller Çocuk Gönüllerle Buluşuyor" adlı proje kapsamında istişare toplantısı gerçekleştirildi.

        İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli başkanlığında müftülükte yapılan toplantıya, Gençlik Koordinatörleri Bilal Başer, Kadir Sarıkaya ve Nazile Kızılırmak katıldı.

        Toplantıda üniversitede, lisede okuyan öğrenciler ile bilgi alışverişinde bulunuldu.

        Gönüllülerle bir süre sohbet eden İçli, öğrencilere çeşitli tavsiye ve telkinlerde bulunarak, projeye katkılarından dolayı teşekkür belgesi ve kitap hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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