Ulaş'ta "Genç Gönüller Çocuk Gönüllerle Buluşuyor Projesi" kapsamında istişare toplantısı yapıldı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Genç Gönüller Çocuk Gönüllerle Buluşuyor" adlı proje kapsamında istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Genç Gönüller Çocuk Gönüllerle Buluşuyor" adlı proje kapsamında istişare toplantısı gerçekleştirildi.
İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli başkanlığında müftülükte yapılan toplantıya, Gençlik Koordinatörleri Bilal Başer, Kadir Sarıkaya ve Nazile Kızılırmak katıldı.
Toplantıda üniversitede, lisede okuyan öğrenciler ile bilgi alışverişinde bulunuldu.
Gönüllülerle bir süre sohbet eden İçli, öğrencilere çeşitli tavsiye ve telkinlerde bulunarak, projeye katkılarından dolayı teşekkür belgesi ve kitap hediye etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.