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        Sivas Ticaret Borsası üyeleri, Doha'da düzenlenen tarım fuarını ziyaret etti

        Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, Meclis Başkanı Mehmet Akif Aslan, Meclis Başkan Vekili Savaş Kama ve yönetim kurulu üyesi Bahadır Ekren, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Agriteq 2025 Tarım ve Çevre Fuarı'nı gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 10:51 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:57
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        Sivas Ticaret Borsası üyeleri, Doha'da düzenlenen tarım fuarını ziyaret etti
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        Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, Meclis Başkanı Mehmet Akif Aslan, Meclis Başkan Vekili Savaş Kama ve yönetim kurulu üyesi Bahadır Ekren, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Agriteq 2025 Tarım ve Çevre Fuarı'nı gezdi.

        Borsadan yapılan açıklamaya göre, Karakaya ve beraberindeki heyet ilk olarak Katar Büyükelçisi Mustafa Göksu’yu makamında ziyaret etti.

        Heyet daha sonra dünyanın dört bir yanından tarım sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getiren fuarda, uluslararası tarım teknolojileri, sürdürülebilir üretim yöntemleri ve sektördeki yenilikler hakkında bilgi alarak iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

        Sivas Ticaret Borsası heyeti fuar kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde, Sivas'ın tarım ve hayvancılık alanındaki gücünü uluslararası alanda tanıtmayı hedeflediklerini belirtti. Heyet, fuarın bölgesel üreticilere yeni pazar kapıları açma noktasında önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

        Agriteq 2025 Tarım Fuarı'nda birçok ülkeden katılımcı yer alırken, sektöre dair yenilikçi çözümler ve teknolojiler de sergilendi.

        Sivas Ticaret Borsası heyeti, organizasyon süresince çeşitli temaslarda bulunarak, sektörel gelişmeleri yakından takip etme fırsatı buldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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