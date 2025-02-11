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        Sivas'ta kar etkili oluyor

        Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 10:18 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:50
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        Sivas'ta kar etkili oluyor
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        Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kar yağışı nedeniyle tarihi kent meydanı karla kaplandı.

        Belediye ekipleri kent merkezinde kar temizleme çalışması yaparken, karayolları ekipleri de şehirler arası yollarda trafiğin aksamaması için karla mücadeleyi sürdürüyor.

        Kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 33 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 33 köy yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.

        Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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