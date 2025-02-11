Sivas'ta kar etkili oluyor

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 33 köy yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.

Kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 33 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Belediye ekipleri kent merkezinde kar temizleme çalışması yaparken, karayolları ekipleri de şehirler arası yollarda trafiğin aksamaması için karla mücadeleyi sürdürüyor.

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