Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Sivas'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde bugün gün boyu yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle oluşacak olumsuzluklara karşı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde etkili olan kar yağışı sonrası düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak 14 Şubat günü eğitime 1 gün daha ara veriyoruz. Sevgili öğrenciler, bu tatil gününü fırsata çevirerek bol bol kitap okumayı, derslerinizi gözden geçirmeyi unutmayınız."