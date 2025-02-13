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        Sivas ve Kayseri'de kar nedeniyle 240 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

        Sivas ve Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle 240 yerleşim yerinin yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:46 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:46
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        Sivas ve Kayseri'de kar nedeniyle 240 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı
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        Sivas ve Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle 240 yerleşim yerinin yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 215 köy yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.

        Yol açma çalışmalarında, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

        Bu arada Sivas Valiliği il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

        Uyarıda, vatandaşlardan ulaşımda aksamalar, tipi ve görüş mesafesinde azalma, kar savrulması, çatılardan kar düşmesi, buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi.

        - Kayseri

        Kayseri'de de kar yağışı ve tipi nedeniyle 25 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, Develi ilçesinde 15, Sarız'da 5, Yahyalı'da 3 ve Yeşilhisar'da 2 mahalle yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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